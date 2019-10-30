РИАМО – 30 окт. Численность внуков на 100 бабушек и дедушек за последние 90 лет в России сократилась почти в семь раз, причиной этому послужили социокультурные и экономические факторы, говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

«За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м – только 81», – говорится в материале.

Рост числа пожилых людей стал обычным явлением в большинстве стран мира – жизнь становится все спокойнее и благополучнее, а медицина помогает справляться со все более сложными заболеваниями. Пожилых россиян сейчас сравнительно много, так как это представители многочисленного поколения родившихся в конце 1940-х — 1950-х годах.

За послевоенным бумом рождаемости последовал спад 1960–1970-х годов, но самый глубокий провал произошел в конце 1990-х годов. Поэтому молодых людей, которые только вступают в детородный возраст, сейчас мало.

«Из-за этого мы видим такую картину: сравнительно много пожилых людей и мало детей – избыток бабушек и дефицит внуков, выражаясь экономическими терминами», – отметила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

На демографические волны накладываются и социокультурные факторы: все чаще молодые женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок. В ближайшие годы ситуация может немного улучшиться, так как подрастает относительно многочисленное поколение родившихся в начале 2000-х годов.

В настоящее время более 30% населения составляют молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение количества людей старшего возраста.

Суммарный коэффициент рождаемости в России сегодня составляет 1,6 ребенка на одну женщину.

По словам эксперта, кроме экономических факторов и мер демографической политики (материнский капитал, различные пособия), немалое влияние на рождаемость оказывает и настрой молодых людей на рождение двух и более детей.

«Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться. Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения – не уникальная проблема России», – сказала Егорова.

При этом, по ее словам, в России эта проблема стоит не так остро, как в Японии и многих европейских государствах, где доля пожилых людей доходит до трети от всего населения. По данным последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность жителей старше трудоспособного возраста составила 31,7 миллиона человек, или 22,2%.

По данным Росстата, в начале нынешнего года в нашей стране проживало 146,8 миллиона человек: 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллиона женщин. При этом детей в возрасте до 9 лет – свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет – более 14,7 миллиона. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.