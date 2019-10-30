РИАМО – 30 окт. Писатель Андрей Геласимов, который стал автором текста акции «Тотальный диктант - 2020», сообщил, что текст в четырех частях будет посвящен основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому, в тексте будут фигурировать малоизвестные факты из жизни ученого.

«Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая полностью меняет человечество. <...>. Мне всегда было интересно узнать, что у истоков этой идеи, кто носитель этой идеи. Поэтому я написал текст в четырех частях о том, как зародилась эта идея. Весь текст посвящен основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому», - сказал Геласимов.

По его словам, в тексте будут фигурировать малоизвестные факты из жизни великого ученого.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. «Тотальный диктант – 2020» пройдет 4 апреля.