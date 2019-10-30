РИАМО - 30 окт. Порывы ветра в столице в среду днем усилились до 14 метров в секунду, в новой Москве порывы достигли 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра. Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

«В Москве облачно, слабый снег, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 0,7 - 0 градусов; Северном – минус 1,4-0,5 градуса, Северо-Восточном – минус 1,5 - 0 градусов, Восточном – минус 1-0,4 градуса, Юго-Восточном – минус 0,5 – плюс 0,1 градуса, Южном – минус 1,1-0,2 градуса, Юго-Западном – минус 1,5-0,8 градуса, Западном – минус 1,1-0,6 градуса, Северо-Западном – минус 1,1-0,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде — слабый снег, температура – минус 1,6 градуса. На территории новой Москвы — слабый снег, температура воздуха – минус 1,6-0,4 градуса, местами порывы до 13 метров в секунду.