РИАМО - 30 окт. Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в Москве на 43 неделе 2019 года в целом выдалась спокойной, в городе уже пятую неделю подряд фиксируется снижение числа зарегистрированных случаев заболевания, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Показатели заболеваемости отмечаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей 0-2 года – на 49,1%, среди детей 3–6 лет — на 46,1%, среди детей 7–14 лет — на 47,2%, среди взрослого населения – на 54,5%, по совокупному населению - на 37%», - говорится в сообщении.

Активность гриппа в Москве находится на низких уровнях. При этом заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусам.

В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, проводится вакцинация. За счет всех источников финансирования привито более 5,3 миллиона человек, в том числе за счет собственных средств горожан и их работодателей привились более 2,2 миллиона человек.

Москвичи могут пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в прививочных кабинетах медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Для обеспечения доступности вакцинации против гриппа в Москве работают мобильные прививочные пункты, в частности, с 28 октября до 1 ноября мобильные прививочные пункты будут работать у 18 станции метро, 1 станции московского центрального кольца (Владыкино), железнодорожной станции Крюково, в 2 многофункциональных центрах (ТРЦ «Афимолл Сити» и флагманский офис ЮЗАО ТРЦ «Спектр»).

Привиться от гриппа можно и в негосударственных медицинских организациях за счет средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования (ДМС).