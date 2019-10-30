РИАМО – 30 окт. Международная олимпиада «Траектория будущего» пройдет 8 ноября в Москве на площадке «Технограда», школьники покажут свои знания продуктов Microsoft, Adobe и других продуктов крупнейших мировых разработчиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Школьники и студенты бесплатно пройдут сертификацию по продуктам крупнейших мировых разработчиков, таких как Microsoft, Autodesk, Adobe, Oracle, Cisco и многих других. Соревнование для учащихся будет проводиться в пятый раз», — говорится в сообщении.

В прошлом году в олимпиаде приняли участие 8 тысяч человек из 117 городов России и ближнего зарубежья. Также в 2018 году олимпиада получила поддержку Фонда президентских грантов, а в 2019 году — поддержку Агентства стратегических инициатив.

Соревнование пройдет в 11 номинациях на площадке «Технограда» — многофункционального комплекса для современных образовательных, учебных и исследовательских программ.