РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. На Госпитальной улице в подмосковном Подольске дерево упало на две припаркованные машины в среду, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

Инцидент произошел у дома №5.

«Сегодня у дома №5, около военного госпиталя, упало дерево, оно повредило две припаркованные машины. У одной было разбито пассажирское стекло, а у второй – зеркало заднего вида и бампер», - сказала жительница.

Как пояснил сотрудник Единой диспетчерской службы округа, хозяевам машин, пострадавших от упавшего дерева, необходимо обратиться к участковому и в управляющую компанию для фиксирования инцидента.

«Информацию об упавшем дереве я передам ответственным», - добавил он.