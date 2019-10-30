РИАМО – 30 окт. Пожар произошел в пассажирском автобусе на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».

ЧП произошло у дома 4 на Красноказарменной набережной.

«Ехавший без пассажиров автобус полностью сгорел на юго-востоке Москвы утром в среду. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются», – говорится в сообщении.

В ГКУ «Организатор перевозок» агентству уточнили, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику ООО «Альфа Грант».

Общая площадь возгорания, по данным МЧС, составила 20 квадратных метров. В результате пожара автобус полностью выгорел.

Пассажирский автобус горит в Москве. ВИДЕО>>