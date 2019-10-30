РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В подмосковных Люберцах на улице Московская, дом 7 завершается ремонт фасада, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду Владимир Ружицкий проинспектировал ход ремонтных работ дома № 7 на улице Московская. На объекте завершается ремонт фасада.

«В этом году мы запланировали капитально отремонтировать 125 жилых домов. Будут произведены работы по ремонту фасадов, как, например, в этом доме на улице Московская в Люберцах. Там, где это необходимо, будет заменена кровля, внутридомовые инженерные сети», - сказал Ружицкий.

Глава добавил, что в рамках капитального ремонта в округе запланирована замена 130 лифтов в 39 МКД. На сегодня работы идут в 16 жилых домах.