РИАМО – 30 окт. В Астрахани ушла из жизни самая пожилая жительница планеты, она скончалась 25 октября на 124-м году жизни, сообщается на сайте kp.ru.

Танзиля Бисембеева с 2016 года официально значилась в Книге рекордов России как самый пожилой ныне живущий человек в мире. Большую часть своей жизни она прожила в поселке Алча Астраханской области.

«Своим главным достижением и большой гордостью долгожительница считала не годы, а троих сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и пока еще немногочисленных праправнуков. А секретом своего долголетия считала оптимизм, трудолюбие, баню и молочные продукты», — говорится в сообщении.

Танзиля Бисембеева родилась в 1896 году, это год коронации последнего российского императора. По национальности она казашка, по-русски почти не разговаривала. Она пережила две войны, работала в колхозе. Первого своего ребенка родила в 53 года.

Бисембеева считается вторым человеком в мировой истории, достигшим возраста 120 лет. При этом официально мировой рекорд «Самый пожилой человек всех времен» – за француженкой Жанной Луизой Кальман. Она скончалась в возрасте 122 года и 164 дня.

Сейчас, согласно Книге рекордов Гиннесса, старейшей из жителей планеты официально считается 116-летняя японка Канэ Танака. Она родилась 2 января 1903 года.