РИАМО - 30 окт. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника несогласованной акции протеста 27 июля Айдара Губайдулина, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

По версии следствия, на акции Губайдулин бросил бутылку в сторону сотрудника правоохранительных органов. В сентябре суд изменил Губайдулину меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. В октябре фигурант сообщил, что покинул Россию.

«Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Губайдулина сроком на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ», - сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, Губайдулин уехал за границу после того, как ему предъявили новое обвинение - по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»). До этого фигуранта обвиняли в покушении на применение такого насилия.

Акции протеста прошли 27 июля на Тверской улице в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованном митинге были задержаны более 1 тысячи человек. По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело.