РИАМО - 30 окт. Сейчас в Московской области насчитывается около 60 пунктов проведения акции «Тотальный диктант», их количество растет с каждым годом вместе с количеством участников, сообщила журналистам в среду руководитель акции «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Мы планируем, что в этом году акция в Подмосковье существенно расширится. Буквально завтра у меня назначена встреча с (представителями – ред.) министерства образования Московской области, я надеюсь, что нам помогут. Сейчас у нас около 60 пунктов проведения диктанта в Московской области», - сказала Ребковец.

По ее словам, каждый год количество участников и пунктов проведения растет, и пространство для расширения проекта на территории Подмосковья есть.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. «Тотальный диктант – 2020» пройдет 4 апреля.