РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. В Королеве загорелся автомобиль, ЧП случилось на улице Орджоникидзе, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

Автомобиль загорелся в 8:40 в среду на улице Орджоникидзе, в районе дома 11а.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства, в 8:52 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие семь человек, было привлечено две единицы техники.