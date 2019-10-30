РИАМО - 30 окт. Сотрудники Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка во время футбольного матча ЦСКА – «Уфа», который состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» в среду вечером, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа будут задействованы в обеспечении общественной безопасности во время проведения матча по футболу. Турнир пройдет между командами «ЦСКА» и «Уфа»», – говорится в сообщении.

Перед началом спортивного мероприятия стадион обследуют кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии. Непосредственно во время матча прилегающие к стадиону территории будут патрулировать дополнительные наряды.

В поединке 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Уфу». Начало игры – в 19:00.