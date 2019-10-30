РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники газовой службы будут проводить опрессовку газового оборудования в трех домах с 1 по 6 ноября, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» в микрорайоне Климовск в ноябре будут проводиться плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования. Так, 1 ноября работы будут проводиться в доме №38 по улице Школьная, по этой же улице в домах 37б и 50 (корпус 7) будут проводиться работы 5 и 6 ноября», - говорится в сообщении.

Управляющая компания просит проживающих предоставить сотрудникам газовой службы доступ в квартиры для выполнения работ.