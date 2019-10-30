РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин 7 ноября проведет личный прием граждан в поселке Малаховка Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково».

«Личный прием граждан начальником территориального управления «Малаховка-Красково» Сергеем Паршуткиным состоится 7 ноября в 15:00. Прием будет проходить по адресу: поселок Малаховка, 1-я Комсомольская улица, дом 1А. Записаться на прием можно будет с 5 ноября по телефону: 8-495-501-05-22», - говорится в сообщении.

В поселке Красково прием пройдет 14 ноября в 15:00. Записаться на него можно будет с 11 ноября по телефону приемной территориального отдела «Красково»: 8-495-501-55-90.