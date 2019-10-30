РИАМО - 30 окт. В школе на севере Москвы один из учеников открыл стрельбу из травматического пистолета, полиции удалось задержать молодого человека и изъять у него оружие, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 29 октября в образовательном учреждении в Войковском районе Москвы.

«Один из учеников принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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