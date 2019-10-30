РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники УК обрезали кроны деревьев в двух дворах многоквартирных домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворах многоквартирных домов микрорайона Климовск, находящихся в управлении МУП «СЕЗ», прошла акция «Чистый лес». В рамках акции обрезали кроны деревьев, заслоняющих окна, а также вырубали аварийные. В частности, работа по обрезке ветвей деревьев проведена во дворе дома №7 по улице Спортивный проезд, двора дома № 50 (корпуса 6 и 7) по улице Школьная», - говорится в сообщении.

Всего в микрорайоне было вырублено 13 сухих и больных деревьев, а также обрезаны кроны 35 деревьев.