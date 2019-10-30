РИАМО - 30 окт. В Подмосковье и Москве на 30 октября – 1 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили с 20:00 30 октября до 20:00 1 ноября.

«Желтый» уровень объявили также во Владимирской и Рязанской областях.

В Московском регионе в среду пройдет небольшой снег, температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, в области — до минус 3. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. 31 ноября ожидается переменная облачность, ночью в Подмосковье местами продет небольшой снег. Местами в Московском регионе образуется гололедица. Температура ночью – минус 6-4 градуса, днем — минус 2 – 0.

В первый день ноября будет облачно с прояснениями, местами образуется гололедица, пройдет небольшой снег, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 5-3 градусов, днем будет плюс 1-3 градуса.