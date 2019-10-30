РИАМО - 30 окт. В ночь с 30 на 31 октября на дорогах Подмосковья из-за отрицательных температур возможна гололедица, водителям необходимо быть крайне внимательными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ночь с 30 на 31 октября на территории Московской области ожидается снижение температуры до минус 4 градусов, возможны снег и гололедица. Необходимо своевременно заменить автошины на соответствующие сезону», – говорится в сообщении.

При более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.

Все участники дорожного движения должны быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах. Водителям рекомендуется выбирать скорость движения с учетом погодных условий, не делать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

Водителям, не имеющим опыта вождения, необходимо отказаться от управления транспортом, так как именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов.