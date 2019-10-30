РИАМО - 30 окт. Столица «Тотального диктанта» определится в рамках конференции 1 февраля, голосование за город, который станет ключевой точкой диктанта, закроется 11 ноября, на звание столицы «Тотального диктанта» претендуют десять городов, сообщила журналистам в среду руководитель акции «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«В 2019 году столицей «Тотального диктанта» стал и до сих пор является город Таллин. Сейчас идет активное голосование. Презентуется десять городов, среди которых один зарубежный – Нукус (Узбекистан). Сейчас Нукус лидирует в голосовании. До 11 ноября на сайте проекта можно оставить голос за понравившийся город. После 11 ноября мы определим пять городов, которые пройдут в финал, а уже 1 февраля на конференции «Тотального диктанта» определим столицу», - рассказала Ребковец.

Помимо Нукуса в списке претендентов числятся Вологда, Челябинск, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. «Тотальный диктант – 2020» пройдет 4 апреля.