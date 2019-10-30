РИАМО - 30 окт. Промышленное производство в Подмосковье по итогам первых девяти месяцев 2019 года выросло на 112% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«За первые три квартала текущего года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза. Компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,8 раза. Автотранспорта, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза. Объем отгруженных промышленных товаров, выполненных работ и услуг по итогам первых трех кварталов составил 2,2 триллиона рублей, рост – 112,5%», – сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

В январе-сентябре этого года производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 12,3%, добывающих отраслей – на 4%. Отмечается рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности.

Прирост оборота розничной торговли за первые девять месяцев составил 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года, объем – 1,9 триллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2019 года превысил 373 миллиарда рублей, что на 19,6% выше уровня января-сентября 2018 года.

«Такая положительная динамика характерна для промышленного производства в нашем регионе», – отметила Мухтиярова.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2019 года составила 53 908,7 рубля, рост – 107,2%. Уровень общей безработицы в Московской области на сегодняшний день – один из самых низких в стране – 2,7% от численности рабочей силы (в среднем по России – 4,5%).