РИАМО – 30 окт. Ежегодная акция «Тотальный диктант – 2020» состоится 4 апреля, в рамках проекта также в пятый раз организуют тест «Труд» - специальную версию диктанта для иностранцев, сообщила журналистам в среду руководитель акции «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

«Мы планируем, что в следующем году количество участников и география его проведения расширятся. В этом году мы будем в пятый раз писать тест «Труд» - это специальная версия «Тотального диктанта» для иностранцев, изучающих русский язык. В прошлом году его написали более пяти тысяч человек. Этот проект мы планируем расширить особенно в честь его юбилея. Ключевой датой нашего сезона станет 4 апреля, когда пройдет «Тотальный диктант», - сказала Ребковец.

Она также добавила, что в преддверии диктанта традиционно будет проводиться конференция с участием экспертов со всего мира. Конференция пройдет в Москве 29 января - 2 февраля и будет включать в себя пять образовательных и научных треков.