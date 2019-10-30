РИАМО - 30 окт. В ходе рейда в Одинцовском округе инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали с поличным организаторов нелегальной свалки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Пресечена очередная попытка сброса отходов на шести земельных участках неразграниченной собственности, прилегающих к федеральной трассе М-1 «Беларусь». Площадь размещения мусора превысила пять гектаров.

«На месте нарушения были задержаны пять самосвалов и бульдозер, техника отправлена на штрафстоянку», - говорится в сообщении.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Ранее после вмешательства инспекторов эконадзора и общественных активистов были ликвидированы незаконные свалки строительных и коммунальных отходов вблизи поселений Красновидово и Большие Вяземы Одинцовского округа.