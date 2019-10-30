РИАМО - 30 окт. Посольство Израиля в РФ закрылось из-за конфликта, который возник у посольства с Минфином этой страны, здание представительства находится в Москве на улице Большая Ордынка, сообщается в группе «Израиль в России».

В заявлении посольства указывается, что Минфин Израиля решил нарушить согласованные договоренности и обязать послов Израиля, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям. Эти указания нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок.

«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», — говорится в сообщении.

Также сотрудники представительства выразили надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.