РИАМО - 30 окт. На фоне большой загруженности столичные суды испытывают нехватку сотрудников, с начала этого года суды уже рассмотрели свыше 2 миллионов дел и материалов, сообщила в среду председатель Московского городского суда Ольга Егорова.

«Действительно мы работаем с большой нагрузкой. В этом году уже рассмотрели свыше 2 миллионов дел и материалов. В том году было 2 миллиона. Каждый прирост идет на 25%. Я неоднократно ставила вопрос об увеличении численности, но, к сожалению, этот вопрос не я решаю, это решает Верховный суд и федеральный закон», - сказала Егорова на заседании в Мосгордуме.

Она добавила, что 25-30% мировых судей в Москве в будущем уходят работать в судебные структуры федерального уровня.

В среду в Мосгордуме проходит заседание, на котором рассматривается проект постановления о назначении 17 мировых судей на трехлетний срок.

Ранее в столичном бизнес-центре «Верейская плаза IV» начали работать Первый апелляционный и Второй кассационный суды общей юрисдикции. Добраться до судов можно по Можайскому и Аминьевскому шоссе, а также по Северо-Западной хорде.