РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске около 60 человек приняли участие в семинаре по профилактике суицидального поведения у подростков, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Семинар по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних проходил в школе №35 Подольска в среду. В мероприятии приняли участие замдиректора по воспитательной работе общеобразовательных организаций округа, а также психологи, представители администрации и многие другие. Организовал семинар комитет по образованию администрации округа.

«Подобные занятия в Подольске для педагогов проводятся ежегодно. В текущем году основной упор будет дан на профилактику суицидального поведения у школьников и воздействия социальных сетей и интернета. Это очень важная тема. Всего в семинаре приняли участие около 60 человек – замдиректора различных школ округа и многие другие», - сказала представитель комитета по образованию администрации округа.

Проводила занятие ведущий психолог Центра мониторинга рисков и социально-психологической помощи Академии социального управления Ольга Темежникова. Она рассказала о факторах, влияющих на психику подростков, опасных группах в социальных сетях, методах их выявления и профилактики.