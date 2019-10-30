РИАМО - 30 окт. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в ноябре 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Представители ведомств будут принимать жителей с 10 до 13 часов.

Так, приемная министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будет работать 6 ноября в Восходе, 8 ноября – в Химках, 13 ноября – в Жуковском, 15 ноября – в Коломенском округе, 20 ноября – в Краснознаменске, 22 ноября — в Волоколамском округе, 27 ноября – в Лыткарине, 29 ноября – в Наро-Фоминском округе.

Представители министерства экономики и финансов Подмосковья примут жителей: Волоколамского округа – 6 ноября, Зарайска – 11 ноября, 18 ноября – Клина, 25 ноября – Мытищ.

Приемные Главного архивного управления региона будет работать по следующему графику: 6 ноября – в Можайском округе, 8 ноября – в Дмитровском округе, 11 ноября – в Павловском Посаде, 15 ноября – в Лотошине, 18 ноября – в Орехово-Зуевском округе, 22 ноября — в Шатуре, 25 ноября – в Подольске, 27 ноября – в Звездном городке.

Приемная аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области будет работать 6 ноября в Луховицах, 8 ноября – в Орехово-Зуевском округе, 13 ноября – в Королеве, 15 ноября – в Черноголовке, 18 ноября – в Дубне, 22 ноября – в Серебряных Прудах, 25 ноября – в Электрогорске, 27 ноября – в Зарайске.

Представители Государственного юридического бюро по Подмосковью примут жителей: Серебряных Прудов - 6 ноября, Чехова - 8 ноября, Звездного городка - 11 ноября, Раменского округа - 13 ноября, Каширы - 18 ноября, Красногорска - 20 ноября, Егорьевска - 27 ноября, Дмитровского округа - 29 ноября.

Приемные министерства благоустройства региона будут работать по следующему графику: 6 ноября – Чехов, 8 ноября – Лосино-Петровский, 11 ноября – Серебряные Пруды, 13 ноября – Талдомский округ, 18 ноября – Долгопрудный, 22 ноября – Королев, 25 ноября – Солнечногорск, 27 ноября – Краснознаменск.

Полную версию расписания работы приемных можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области.