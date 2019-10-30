РИАМО - 30 окт. В жилой девятиэтажке на бульваре Яна Райниса в Москве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00:11 среды. Возгорание произошло по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 6, корпус 3.

«Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого здания на площади 20 квадратных метров. К сожалению, пострадал один человек, он был передан медикам», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 00:25 пожар был ликвидирован.