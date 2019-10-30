РИАМО – 30 окт. У магазина «Яндекса» на улице Фрунзе утром в среду выстроилась длинная очередь желающих получить бесплатные колонки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Порядка 600 человек стоят на улице Фрунзе. Многие взяли с собой теплые пледы, термосы и стулья», — говорится в сообщении.

Выдача колонок «Станция Мини» началась около 10:00. Новую аппаратуру начали выдавать в обмен на старую. Желающих получить технику не напугал холод, ветер и мокрый снег.

Новое устройство может получить только первая тысяча счастливчиков.

Умная колонка также может включить таймер, музыку, напомнить о важном деле, рассказать сказку на ночь. С помощью жестов можно отрегулировать громкость, выключить будильник.

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