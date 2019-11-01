Клину уже более 700 лет. Известно, что без сохранения исторического наследия не может быть ни настоящего, ни будущего города. В современном Клину не только бережно хранят историю, но также строят инновационные производственные комплексы, развивают туристическую сферу и благоустраивают городское пространство, в том числе парки и дворы. О развитии экономики и промышленности, туризма и окружной концепции «12 месяцев – 12 фестивалей», строительстве и благоустройстве, переработке мусора и борьбе с борщевиком РИАМО рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

— Алена Дмитриевна, города бывают разными: промышленными, научными, туристическими. Что представляет собой Клин?

— Город развивается в некоем симбиозе, сохраняя свое историческое прошлое и реализуя современные инновационные проекты. Разумеется, без роста экономических показателей город не может в полной мере развиваться. В нашем округе сразу нескольких индустриальных парков: «Папивино», «Спас-Заулок», «МосТрансАвто», куда заходят новые резиденты и где открываются новые наукоемкие производства. Наши индустриальные парки имеют очень привлекательное месторасположение из-за близости двух федеральных трасс М-10 и М-11, через Клин проходит железнодорожная магистраль.

Постепенно возрождается промплощадка «Клинволокно». Летом запущено предприятие «ЧелныУпак» - производственный комплекс по изготовлению картонной упаковки. В октябре рядом с одним из перспективных предприятий округа – «Эй Джи Cи Флэт Гласс» открылся новый складской комплекс для хранения стекла нестандартных размеров.

— Вы сказали, что важно сохранять историческую составляющую округа. Какие мероприятия проводятся сегодня, чтобы историю Клина не забывали?

— Например, 14 сентября вместе с жителями мы установили памятный знак в Высоковске. В следующем году откроем на этом месте памятник Григорию Кашаеву - основателю города. Местные энтузиасты нашли на старообрядческом кладбище захоронение семьи купца Кашаева, который в середине 19 века основал здесь ткацкую мануфактуру. Его семейное дело началось с двух ткацких станков и впоследствии легло в основу текстильной промышленности всего края.

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— Как будет выглядеть памятник Кашаеву?

— На мой взгляд, а также по мнению наших историков, краеведов, местного общества сохранения памятников, которое возглавляет Михаил Томилин, памятник должен нести информацию и просвещение. Подумаем, пригласим профессионалов.

— У каждого города есть свой «гений места», которым гордятся жители. Клин в первую очередь – город Чайковского. А какие имена, связанные с этим городом, на Ваш взгляд, незаслуженно забыты? И что делается для того, чтобы город получил известность не только благодаря имени великого композитора?

— Биосоциальный ресурс нашего края просто огромен. Можно назвать около сотни имен великих людей России, связанных с Клином. Транзитное положение Клина, пересечение нескольких исторических дорог, крупная почтовая станция – все это приводило путешественников именно в наш гостеприимный город. Стоит сказать о том, что в разное время жили и работали в крае Дмитрий Менделеев, Климент Тимирязев, Владимир Танеев, Аполлинарий Васнецов, Александр Алябьев, Александр Попов, Василий Перов, Александр Блок, Андрей Белый, Вера Мухина, Марк Прудкин, Аркадий Гайдар, Варлам Шаламов, Евгений Леонов. Имена художников и писателей, оставивших след в истории города, туристы находят в названии скверов, улиц, слышат в аудио и пешеходных экскурсиях, видят на памятниках и скульптурах. Мы с трепетом относимся к каждому имени. Забытых имен нет!

Так, в 2018 году, в связи со столетием со дня рождения, на всю страну прозвучало имя нашего земляка – Сергея Александровича Афанасьева, человека, стоявшего у истоков министерства тяжелой промышленности СССР.

2020 год озвучит имя другого нашего земляка – министра финансов СССР Арсения Григорьевича Зверева. В марте будем отмечать его 120-летие.

Славная история великих людей вдохновила нас на создание нового сквера, а в нем - аллеи памяти тех, кто вписал свои имена в летопись России. Пока ее рабочее название - «Имена земли Клинской. История земли русской».

— Где будет находиться сквер?

— Эта территория выделена как зона рекреации в промышленном микрорайоне Чепель (назван по имени одного из промышленников 19 века) Этот район долгое время не благоустраивался, и сейчас меняется с учетом туристической составляющей округа. Начнем мы с установки памятника Звереву.

— Клин знаменит своими фестивалями. Самому известному из них - фестивалю Чайковского уже пять лет. Расскажите, что нового включала фестивальная повестка-2019?

— Фестиваль Чайковского в Клину выходит уже на федеральный уровень. Но нас называют фестивальным городом не только благодаря ему, но и из-за концепции «12 месяцев - 12 фестивалей». Хотя на самом деле их уже больше двенадцати.

Так, например, в мае мы провели два фестиваля. В начале месяца в первый раз состоялся фестиваль пива «МайFest», который собрал более 15 тысяч человек за один день. В нем приняли участие более 30 крафтовых пивоварен со всей страны. А в конце мая состоялся третий фестиваль «Город на ладони». Любой желающий имел возможность подняться над землей на аэростате. В рамках этого фестиваля второй год подряд проводится чемпионат воздухоплавательного спорта.

— Чем удивит год 2020-й?

— Мы будем продолжать историю событийного туризма. У нас прекрасные грибные места, и, может быть, появится гастрономический летний фестиваль. В этом году мы впервые провели соревнования по рыбной ловле. Оказалось, что и у жителей округа, и у туристов большой интерес к летнему активному отдыху. Будем прорабатывать такие запросы.

— Как Вы оцениваете туристическую привлекательность Клина в целом?

— Сегодня наш округ посещает порядка 600–650 тысяч человек в год. Будем стремиться привлекать до миллиона, поскольку поток постоянно растет.

Для формирования туристического потока важна повторяемость, регулярность событий: если фестиваль «Колокольный звон» проходит в апреле, то он должен стать регулярным именно в этом месяце. Тогда люди смогут уверенно планировать свое посещение под это мероприятие.

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— В Клину есть необычный туристический велопешеходный маршрут. Насколько он востребован у жителей и гостей города? И планируется ли развивать это направление?

— Больше года назад мы открыли велопешеходный маршрут, длина которого составила 4,3 километра. Этот проект был реализован благодаря участию нашего городского округа в областной программе по созданию благоприятной среды в общественных местах.

Маршрут начинается от железнодорожного вокзала и, словно бусины на нитку, собирает достопримечательности. Он проходит по историческим и живописным местам: торговые ряды, берег реки Сестра, городской парк и набережная до музея-заповедника П.И. Чайковского.

В следующем году планируется реализовать второй этап велопешеходного маршрута. Жители и гости будут иметь возможность прогуляться в противоположную сторону от музея Чайковского, по другим историческим местам города. Длина второй части маршрута составит 4,5 километра, таким образом, его общая протяженность достигнет почти 10 километров.

— Какие еще проекты на территории округа планируется реализовать?

— В парке «Вальс цветов» хотим разместить аттракционы. Есть идея сделать на одном из берегов реки Сестра видовую платформу, которая позволит проводить различные выставки, даст возможность заниматься юным художникам из школы искусств и станет прекрасным местом для работы мастеров.

— Какие аттракционы установят в парке?

— Хочется, чтобы в парке было колесо обозрения, а также возможность прокатиться на лодочках, катамаранах по руслу реки Сестры для детей и взрослых.

— В городе ведется масштабная реконструкция Детской школы искусств имени П.И. Чайковского. Когда планируете ввести ее в эксплуатацию?

— Сейчас завершается работа во втором корпусе, первый корпус уже работает. Мы рассчитываем, что объект будет сдан в срок — к концу этого года.

— Вы уделяете большое внимание строительству новых школ и детских садов. Очереди в дошкольные учреждения для детей 3-7 лет в Клину нет, но есть потребность в ясельных группах. Какие меры были приняты, чтобы решить данную проблему?

— Я 25 лет отдала системе образования, и хорошо знаю эту сферу. В самых ближайших планах – строительство школы на 1,1 тысячи мест в одном из новых микрорайонов города. По плану, она должна начать работу в 2021 году, что позволит решить вопрос со второй сменой в образовательных учреждениях.

Что касается дошкольных учреждений, то очереди для детей от 3 до 7 лет в нашем округе действительно нет - есть потребность в ясельных группах. Этим вопросом мы очень плотно занимаемся.

В 2018-2019 годах введено 33 дополнительных ясельных места. Во-первых, за счет рационального использования помещений в двух учреждениях - МДОУ ДС №2 «Калинка» (5 мест) и МДОУ № 9 «Тополек» (3 места); во-вторых, за счет перепрофилирования МДОУ №51 «Ягодка» удалось получить дополнительно 25 мест.

Кроме того, в округе открыто одно негосударственное частное учреждение дошкольного образования, где есть группа на 20 малышей и еще 20 детей имеют возможность находиться в группах кратковременно пребывания.

Чуть больше месяца назад при Клинском благочинии открылся Центр развития детей «Гармония», где осуществляется присмотр и уход за детьми, в том числе, и ясельного возраста.

Что касается строительства детских садов, то мы планируем возвести 4 учреждения в общей сложности на 525 мест.

- В начале года сообщалось, что в Клину появятся веревочный парк, скалодром и каркасный парк на деревьях. Удалось ли осуществить эти идеи? Вы планируете создать еще какие-нибудь зоны для активного отдыха?

- У нас открылось целых три веревочных парка. Один в оздоровительном лагере «Горизонт», второй - в городской парковой зоне, третий в лесопарковой зоне Шариха - Глазовка.

Что касается скалодрома, подумаем вместе с жителями, где его можно было бы разместить. Вполне вероятно, что он может появиться в одном из парков в рамках благоустройства.

Также продолжается точечное благоустройство парка «Сестрорецкий»: установили по областной программе столы для шахмат, тенниса, идет монтаж эко-площадки.

Благоустраиваем пляжную зону и амфитеатр в Высоковском городском парке.

Зимой планируем обустроить многокилометровую лыжню в лесопарковой зоне.

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— Какие масштабные работы по реконструкции планируете начать в 2020 году?

— У нас спортивный округ: клинские атлеты завоевали олимпийские медали в шорт-треке и тяжелой атлетике, подрастает сильное поколение молодых хоккеистов. Мы очень активно занимаемся развитием легкой атлетики. На территории округа находится Школа олимпийского резерва, построенная еще в 1945 году. На уровне правительства Московской области принято решение не просто ее модернизировать, а построить заново. Нас включили в областную программу, и сейчас идет оформление документов. Это займет 1,5–2 года, но увидеть объект мы рассчитываем не позже 2024 года.

— Проводятся ли на территории Клина крупные спортивные мероприятия?

— Клин в апреле 2020 года будет принимать соревнования мирового уровня — Кубок мира по паракаратэ. Мы первые, кто заявил о возможности и готовности предоставить площадку для этих соревнований. В нашем округе очень сильная группа спортсменов-паракаратистов. Эти люди с проблемами со здоровьем стремятся вести активный образ жизни, и на протяжении трех лет объехали уже фактически весь мир, завоевывая «золото» и «серебро». Поэтому мы не отказались от предложения Федерации паракаратэ, это для нас и большая честь, и большая ответственность.

— Жизнь, к сожалению, это далеко не всегда отдых и фестивали… И людей, довольных всем, просто не бывает. Наверняка, Вы изучаете мнение жителей округа. С какими проблемами они обращаются?

— В последнее время накал острого недовольства спал, звучат не жалобы, а запросы.

Это говорит о том, что жители любят свой город, хотят, чтобы каждый его уголок был красив и комфортен. Они просят новые детские площадки, обустроить скверы и другие места отдыха. Зимой говорят о лыжных трассах, летом - о пляжах. Конечно, обращаются жители и с просьбами о ремонте домов, подъездов, тротуаров, дорог, освещения и комплексном благоустройстве, сигнализируют об аварийных деревьях.

— В плане на 2019 год – комплексное благоустройство 23 дворовых территорий. Сколько их уже благоустроено? Планируете ли в 2020 году продолжить программу комплексного благоустройства дворов? Как формируете список территорий под благоустройство?

— В этом году уже закончено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий. Все работы по благоустройству дворов подрядчики выполняют, а мы совместно с жителями ведем контроль. Недоделки не принимаем, оплату производим только по факту всех выполненных работ.

Уже сформирован план на 2020 год – в нем также 23 дворовые территории, включая Клин, Высоковск, Решетниково, Спас-Заулок, деревни Дятлово, Ногово, Решоткино, ПМК-8. Причем 13 заявок включены в план по итогам голосования на портале «Добродел», а 10 - по обращениям жителей и результатам муниципального мониторинга.

В этом году нами был сформирован отдел благоустройства, где осуществляется проектирование дворовых территорий. Затем проекты в обязательном порядке выносятся на общественные слушания. Обсуждение проходит и непосредственно во дворах, и на форуме «Управдом».

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— С этого года Московская область перешла на раздельный сбор мусора. На всех ли контейнерных площадках городского округа Клин производится раздельный сбор мусора?

— Да, на всех наших контейнерных площадках установлены контейнеры двух цветов - серые и синие для раздельного сбора. В городском округе уже приступили к оборудованию площадок по новым, специально разработанным стандартам. Реализация муниципального проекта началась с сельской местности.

— Расскажите подробнее, что представляют собой современные контейнерные площадки?

— Мы сейчас начали формировать пространство для грамотного сбора мусора. Площадка должна обязательно бетонироваться, чтобы мусоровозам было удобно подъезжать и освобождать контейнеры. В ограждении площадок профильный лист будет заменен на прозрачную 3D-сетку. Каждую площадку обязательно накроем крышей.

Кроме того, была куплена спецмашина, которая раз в 10 дней обрабатывает экологически безопасным раствором каждую площадку, в том числе моет и контейнеры. Бак полностью погружается в кузов машины и обрабатывается спецраствором.

— Сколько мусорных площадок уже удалось переоборудовать?

— У нас 565 площадок, около половины из них к концу года будет в новом формате. Мы закончим их обновлять в следующем году. Хочется сделать их один раз – сразу хорошо и надолго.

На уровне муниципалитета принято решение увеличить на контейнерных площадках количество синих баков (для сухого мусора). Эту инициативу поддержал регоператор.

Обо всех нововведениях в раздельном сборе мусора администрация информирует жителей через СМИ, соцсети и на встречах. Жители более чем положительно относятся к идее разделения мусора.

— В продолжение мусорной темы. На полигоне ТБО «Алексинский карьер» в прошлом году велись активные работы по дегазации. Жаловались ли в этом году жители на запахи?

— Обращения регулярно поступают, поскольку полигон продолжает действовать. Мы стоим в программе рекультивации, но, к сожалению, все происходит не так быстро, как хотелось бы. В рамках дегазации полигона за последние два года были установлены фильтры и факелы для сжигания газов, что дало свой результат. Но пока мы принимаем мусор на захоронение, негативные мнения будет оставаться. Видимо, до тех пор, пока не построят комплекс по переработке отходов.

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— Одной из глобальных проблем в Подмосковье сегодня стал борщевик. Как в Клину поставлена работа по борьбе с этим опасным сорняком? Какое количество гектаров земли в текущем году на территории округа удалось обработать, сколько средств было вложено?

— Могу сказать, что по области мы являемся передовиками в работе по привлечению к ответственности лиц, не соблюдающих правила обработки сельхозземель или приусадебных участков. При хорошей организации службы муниципального контроля нам удалось доказать, в том числе в судебных инстанциях, нарушения со стороны владельцев земель на общую сумму штрафов свыше 22 миллионов рублей.

Работа в этом направлении отлажена, есть понимание алгоритма действий. Первый выход служба муниципального контроля осуществляет с обязательным уведомлением собственников. При наличии нарушений выносится предупреждение. Если меры не принимаются, тогда уведомления направляются повторно, а штрафные санкции применяются только на третьем этапе. Поэтому у собственников есть время на исправление.

Что касается обработки муниципальных земель, то у нас их не так много, как в других округах, поэтому и затраты не столь существенны. На двухэтапную обработку 1,1 тысячи гектаров муниципальных земель потрачено всего немногим более 5 миллионов рублей. Собственники осуществили окос более 2 тысяч гектаров земель.

— Есть еще одна проблема, на которой хотелось бы остановиться - переселение жителей из аварийных домов в новые. Как шло выполнение программы в 2019 году? Сколько еще жителей необходимо переселить из аварийных домов?

— В этом году у нас было расселено 300 человек. Что касается программы следующего года, то мы подали заявку и ожидаем ее подтверждения. На очереди под расселение порядка 3,5 тысячи квадратных метров жилья. Надеемся, заявка будет удовлетворена, и люди смогут отпраздновать новоселье в ближайшие годы.