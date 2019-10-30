РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. В торговом центре «МЕГА Белая дача» подмосковных Котельников 7 ноября зажгут новогодние огни, а после гостей ждет выступление артистов Московского театра мюзикла, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «МЕГА Белая дача».

«7 ноября в 16:00 ТЦ «МЕГА Белая Дача» украсят новогодние огни – в торговом центре начнется обратный отсчет до самого волшебного праздника в году. В честь такого радостного события «МЕГА» подготовила для своих гостей предпраздничный подарок – отрывок из спектакля «Реверс» Московского театра мюзикла. Акробатические номера, от которых захватывает дух, современная хореография, актерское мастерство на высоком уровне – артисты театра покажут настоящий эксперимент на стыке театральных жанров», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет при участии администрации городского округа Котельники. Здание торгового центра озарится праздничными огнями, также его украсят мерцающие светодиоды, световые гирлянды, подвесные декорации, гигантские световые деревья и множество других декораций.