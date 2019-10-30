РИАМО - 30 окт. В Московском регионе днем 29 октября прошли последние в текущем месяце дожди, а в ночь на среду начался снег, и в результате местами в Подмосковье образовался снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне днем больше всего осадков выпало на севере и северо-западе Москвы и области, местами их количество составило 6-8 миллиметров.

«В результате на большей части территории столицы и Подмосковья месячная норма осадков была выполнена. Ночью небольшие осадки выпадали уже в виде мокрого снега и снега, на западе Подмосковья высота снежного покрова местами достигала 2-3 сантиметров», — говорится в сообщении.

В среду в регионе ожидается слабоотрицательная температура. Пройдет снег, атмосферное давление начнет расти.

В последний день октября осадков не ожидается, но станет холоднее. Ночью в Москве будет минус 4-2 градуса, днем — минус 2 – 0, в центре воздух прогреется до плюс 1. Средняя суточная температура будет ниже климатической нормы почти на 4 градуса.