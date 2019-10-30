РИАМО – 30 окт. Стали известны регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами, наиболее качественные дороги – в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском крае, сообщает RT.

Соответствующие данные привел Росстат. Оценивались, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, хорошая видимость, сцепные качества.

«В 2018 году больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%)», — говорится в сообщении.

Хорошие показатели также в Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%)»,

Меньше всего дорог соответствует требованиям в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской области (17%).

По России нормам в среднем соответствует 42,4% дорог регионального или межмуниципального значения. В 2008 году этот показатель был равен 37,8%.