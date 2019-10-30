РИАМО – 30 окт. Россияне стали в среднем на 40% меньше тратить на услуги, предоставляемые самозанятыми, это может быть связано с тем, что многие теневые частники открывают собственный бизнес, пишет в среду газета «Известия».

К такому выводу пришли исследователи Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Они опросили 1215 россиян из 27 регионов страны. Эксперты фиксировали, какими услугами и как часто пользовались участники опроса.

«Согласно результатам, за один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников (12,3%), массажистов и медсестер (11,9%), пользовались частной службой автосервиса (10,3%), шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских (9,5%), нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники (9%), обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике (7,1%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 5% участников опроса платили за выполнение строительных работ, 3% приглашали бебиситтера для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи, 1,7% пользовались услугами уборки квартиры. Оплата проходила без чеков и кассы.

Если в 2013 году одна семья в среднем тратила 7,4 тысячи рублей на услуги самозанятых, то в 2019 году эта сумма составляет примерно 4,8 тысячи рублей.

Россияне стали реже обращаться к самозанятым, занимающимся ремонтом квартиры – 9% опрошенных против 15,8% в 2001 году, а также к портным – 9,5% против 20% в начале 2000-х. Снизилось количество обращений к репетиторам – 6% против 10,5% в 2001 году. Хотя в последнее время доля людей, обращающихся к частным репетиторам, снова начала расти.

Падение популярности самозанятых может быть связано с тем, что многие теневые частники открывают собственный бизнес. Если говорить о такси, сейчас большинство людей предпочитают заказывать автомобиль по телефону или через приложения, не обращаясь к частникам на улице.

«Основной фактор, определяющий количество потребителей теневого рынка товаров и услуг, — уровень материального положения семей. Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс», — отметил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

При этом многие опрошенные россияне – 88% – заявили, что относятся к самозанятым положительно или скорее положительно. Только 1% людей заявили о негативном отношении.