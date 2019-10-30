РИАМО - 30 окт. В Москве неизвестный украл три частотных преобразователя лифтового оборудования марки Otis с 16 этажа строящегося дома, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Кража была совершена на пересечении улиц Скобелевской и Поляны на юго-западе Москвы.

«В период с 17:00 25 октября до 09:15 29 октября неизвестный с 16-го этажа многоквартирного строящегося дома совершил кражу трех частотных преобразователей лифтового оборудования марки Otis, принадлежащих АО, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства

Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».