РИАМО - 30 окт. В столице в ночь на среду температура опустилась до минус 0,5 градуса, что стало самым низким значением температуры с начала сезона, сообщается на сайте «Метеовести».

«До этого холоднее всего было 16 октября, – тогда на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус 0,3 градуса. А в сентябре самой холодной выдалась ночь 24 сентября с температурой плюс 1,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Подмосковье заморозки были и в сентябре, и в октябре. Минувшей ночью в Подмосковье было от минус 1,9 градуса в Волоколамске до плюс 0,8 градуса в Коломне.

В среду похолодание усилится, температура почти не изменится. Ближайшей ночью в Подмосковье будет минус 8-3 градуса, в Москве будет от минус 5 градусов до 0.