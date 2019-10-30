РИАМО - 30 окт. Снегопад в Московском регионе никак не повлиял на работу автобусов «Мострансавто», все машины работают в штатном режиме, сообщил в среду РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«Мострансавто» работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Во всех филиалах приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения. На линиях работают более 4 тысяч автобусов предприятия. «Мострансавто» контролирует транспортную работу, в случае возникновения сбоев специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения по графику», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что технические службы усилили контроль за состоянием подвижного состава. При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

«В настоящее время на территории Московской области местами наблюдаются осадки в виде снега с дождем, возможно образование гололедицы. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и соблюдать правила в связи с ухудшением погодных условий», - добавил собеседник агентства.