РИАМО - 30 окт. При реконструкции участка Минского шоссе с 33-го по 84-й километр в Подмосковье используют самые современные технологии дорожного строительства с применением интеллектуальных систем не только при возведении конструкций дороги, но и в процессе ее эксплуатации, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Автодор».

«Для снижения уровня шума вдоль всех населенных пунктов будут устроены шумозащитные экраны, а все стоки будут организованы и очищены с помощью локальных очистных сооружений, оборудованных по последнему слову техники и оснащенных ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания», — сказал собеседник агентства.

Контролировать движение будет современная автоматизированная система управления. На всей протяженности реконструированного участка, в том числе и на местных проездах, будет установлено освещение, и проведено комплексное благоустройство с озеленением.

В ходе реконструкции участка Минского шоссе с 33-го по 84-й километр в Подмосковье организуют платные участки. У платных участков также появятся альтернативные бесплатные дублеры. Реконструкцию планируют завершить к декабрю 2021 года.

Подробности о реконструкции трассы можно прочитать в материале РИАМО.