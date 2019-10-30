РИАМО - 30 окт. В городском округе Чехов задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне квадроцикла и краже электроинструментов, ущерб составил более 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Задержанным 42 и 44 года, один из них был ранее судим.

«Установлено, что злоумышленники незаконно проникли в гараж, расположенный на территории дачного участка в деревне Лисенки городского округа Серпухов, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что при обыске гаражей задержанных мужчин обнаружены три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков, а также около 700 боеприпасов различного калибра. 42 патрона относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчины находятся под домашним арестом. Полицейские устанавливают, не совершали ли задержанные другие преступления.