РИАМО - 30 окт. За минувшую ночь в Подмосковье выпало около двух миллиметров осадков, что составляет более 3% от месячной нормы, в столице выпал 1 миллиметр осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В некоторых районах Подмосковья выпало два миллиметра осадков, при норме для октября в 59 миллиметров - это более 3%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Москве за ночь выпал 1 миллиметр осадков, что составляет около 1,5% от месячной нормы.

В среду в Москве и Подмосковье также ожидается не более 1 миллиметра осадков.

В среду утром в Московском регионе пошел мокрый снег. Водителей и Москвы, и Подмосковья призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. Порывы ветра в течение дня могут усилиться до 18 метров в секунду.