РИАМО - 30 окт. Комплексное благоустройство 35 дворовых территорий запланировано провести в следующем году в подмосковном Солнечногорске, при этом 16 дворов выбрали сами жители, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«Планы благоустройства на 2020 год амбициозны: будем комплексно благоустраивать 35 дворовых территорий, 16 из которых жители определили сами голосованием на портале «Добродел». Также в следующем году приведем в порядок не менее 50 дорог», - сказал Слепцов.

Он добавил, что в следующем году продолжится установка площадок для выгула и дрессировки собак.

В 2019 году на территории городского округа комплексно благоустроили 29 дворовых территорий, установили 24 детских игровых площадки, три из которых - губернаторские. Кроме того, по губернаторской программе в Солнечногорске отремонтировали 227 подъездов.

«И, конечно, мы следим за состоянием домов. Так, в этом году капитально будут отремонтированы 44 многоквартирных дома», - заключил Слепцов.