РИАМО - 30 окт. В ходе реконструкции участка Минского шоссе с 33-го по 84-й километр в Подмосковье организуют платные участки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

«На всем протяжении автомобильной дороги все существующие местные примыкания сохраняются и выводятся на альтернативные дублеры без взимания платы за проезд (параллельные М-1 бесплатные участки) с возможностью выезда на платный участок», — сказал собеседник агентства.

По его словам, реконструкцию участка с 33-го по 84-й километр планируют завершить к декабрю 2021 года.

На участке 33-45 километр будет восемь полос для движения – по четыре полосы в каждом направлении. Из них две полосы – на платной и две полосы – на бесплатной основе. На участке с 45-го по 64-й километр предусмотрено шесть полос для движения – по три полосы в каждом направлении на платной основе. С обеих сторон создадут альтернативные двухполосные дублеры с двухсторонним движением на бесплатной основе.

На участке 64-84 километр после реконструкции также будет шесть полос: по три в каждом направлении, движение по ним будет платным. Слева по ходу движения в область построят альтернативный двухполосный дублер с двухсторонним движением для бесплатного проезда.

Представитель пресс-службы «Автодора» уточнил, что расчетная скорость движения на платном участке составит 120 километров в час, на дублере – 100 километров в час.

Собеседник агентства добавил, что организация платного участка приведет к увеличению средней скорости движения, пропускной способности, повысит удобство и уровень безопасности движения как по автодороге М-1 «Беларусь», так и по прилегающему Можайскому шоссе.

Подробности о реконструкции трассы можно прочитать в материале РИАМО.