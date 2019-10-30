РИАМО - 30 окт. В 10 территориальных управлениях городского округа Солнечногорск появятся благоустроенные общественные пространства, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владимир Слепцов.

«Общественные пространства будут созданы в 10 территориальных управлениях. В проект вошли Поварово, Менделеево, Пешковское, Ржавки, Луневское, Кривцовское, Андреевка, Смирновское, Соколовское и Кутузовское. Причем жители сами выбирали места, которые они бы хотели видеть обновленными, и концепции благоустройства», - сказал Слепцов.

Он отметил, что в двух территориальных управлениях – Менделееве и Поварове – работы завершены. В частности, в Менделееве благоустроили территорию у Дома культуры «Метролог»: проложили пешеходные дорожки, установили опоры освещения, скамейки, малые архитектурные формы, детскую площадку.

По словам главы округа, вторая очередь благоустройства в 2020 году включает преображение набережной реки Клязьмы: обновление моста со светодиодной подсветкой, создание пешеходной зоны и площадки для экстремальных видов спорта. Площадь общественного пространства составит 1156 квадратных метров.

«Мы уже получили одобрение разработанного проекта, но, если у кого-то есть пожелания и замечания, до конца года их можно оставить в территориальном управлении», - добавил Слепцов.

Общественные пространства в территориальных управлениях благоустраивают в рамках проекта «Точки роста», который стартовал в Солнечногорске в 2019 году.