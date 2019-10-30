РИАМО - 30 окт. На сайте администрации подмосковного Солнечногорска проходит опрос по поводу третьей очереди благоустройства набережной озера Сенеж, провести работы намерены в 2020 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«Жители сами определяют, каким бы они хотели видеть новое общественное пространство: на сайте администрации доступен опрос, где можно выбрать элементы будущего благоустройства (набережной – ред.). Солнечногорцы активно в нем участвуют, а это значит, что третья очередь актуальна и востребована», - сказал Слепцов.

Он пояснил, что третья очередь масштабного проекта предполагает продление участка благоустроенной территории до мастерской управления «Сенеж».

На первых двух этапах проекта на набережной озера Сенеж оборудовали велодорожки, пешеходную зону с малыми архитектурными формами, цветочную арку, пляжную зону с бассейном, детскую площадку, спортивную зону, пирсы для рыбаков, а также зоны тихого отдыха. Площадь благоустройства составила свыше 2,5 гектаров.