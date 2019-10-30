РИАМО - 30 окт. ГСУ СК России по Московской области проверяет информацию о застройке Малаховского леса и вырубке сотни деревьев, сообщается на сайте СК РФ.

Сюжет о попытке застройки Малаховского леса появился в эфире одного из федеральных каналов.

«В сюжете сообщается, что уже уничтожены сотни деревьев, начинают прокладываться дороги для парковки», — говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что идет вырубка только больных деревьев в рамках существующей программы по благоустройству. Местные жители настаивают, что действия застройщика незаконны, отмечается в сюжете.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального подразделения ведомства тщательно проверить все детали и обстоятельства этого благоустройства, изучить все аргументы и доводы, озвученные в эфире.