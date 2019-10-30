РИАМО - 30 окт. Столичные автомобилисты оплатили парковку с помощью нового мобильного приложения «Парковки Москвы» уже более 17,3 миллиона раз, при этом пользователи iOS воспользовались приложением почти 10 миллионов раз, а пользователи Android – около 7 миллионов раз, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«87% столичных автомобилистов сейчас оплачивают парковку через новое приложение «Парковки Москвы». Такой способ оплаты является наиболее удобным и быстрым, кроме того, приложение позволяет исправить ошибки в уже завершившихся парковочных сессиях. Помимо этого, в приложении можно привязать банковскую карту или Apple Pay к аккаунту пользователя и пополнять парковочный счет еще быстрее», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что исправление ошибок, допущенных при оплате парковки через приложение «Парковки Москвы», доступно только до конца текущих суток. Пользователь может скорректировать госномер автомобиля, номер парковочной зоны или время завершения парковки, но только один раз для каждой парковочной сессии.

«Важно, что продлить можно только ту парковочную сессию, которая сама завершилась по истечении оплаченного времени», - подчеркнул представитель пресс-службы.

По всем вопросам, касающимся столичного парковочного пространства, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).