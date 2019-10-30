РИАМО - 30 окт. В среду свое 82-летие отмечает педагог-новатор, автор уникальной методики формирования представлений о математике как части общечеловеческой культуры, ее значимости для общественного прогресса, почетный гражданин Подмосковья Анна Позднякова.

Позднякова родилась 30 октября 1937 года в селе Рай-Александрово Донецкой области. Окончила Славянский педагогический институт по специальности «учитель математики» в 1960 году. Более тридцати лет проработала учителем в школах Люберецкого района Московской области.

Трудовую деятельность начала учителем математики в восьмилетней школе №5 в городе Шахтерске в 1960 году (Украина). С 1963-го по 1974-й Позднякова была учителем математики в восьмилетней школе №7 в городе Макеевка (Украина). С 1975-го по 1995-й работала учителем математики в средней школе №5 в городе Люберцы (Московская область).

С 1995-го по 2000-й Позднякова преподавала математику в средней школе №43 в Люберцах. С 2001 года является учителем математики в гимназии №43 в Люберцах, также – руководителем секции учителей математики муниципалитета.

Позднякова награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Она является заслуженным учителем Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 4 октября 2001 года Поздняковой присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».