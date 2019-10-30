РИАМО - 30 окт. Активное привлечение инвесторов в подмосковный Солнечногорск позволит муниципалитету создавать не менее 2,5 тысяч новых рабочих мест в год, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«Главный вызов для нас – сделать все, чтобы солнечногорцы работали там, где живут. Поэтому мы планируем создавать в год не менее 2,5 тысяч рабочих мест», - сказал Слепцов.

По его словам, этого можно добиться с помощью привлечения в округ инвесторов. Например, открывшийся в апреле завод Mercedes предоставил Солнечногорску более 1,5 тысяч рабочих мест, а после выхода производства на полную мощность их станет 2,5 тысячи. Дистрибьютерский центр IKEA позволил трудоустроить около 700 человек. Продовольственная компания Barilla после расширения производства создала 60 рабочих мест.

«Инвестиции – это рабочие места и налоговые поступления, которые позволяют нам строить детские сады и школы, благоустраивать дворы и общественные пространства», - заключил Слепцов.

С начала 2019 года в Солнечногорске создали 1,2 тысячи рабочих мест.