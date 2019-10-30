РИАМО - 30 окт. На Варшавском шоссе на юге столицы столкнулись два трамвая, в результате происшествия пострадали два человека, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Варшавском шоссе в районе дома 45 около 8:40 произошло столкновение двух трамваев на одной линии. В результате ДТП пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.