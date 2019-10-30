РИАМО - 30 окт. В ближайшее время на территории полигона ТКО «Алексинский карьер» в подмосковном Клину планируют ввести в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов, который позволит значительно снизить объем захораниваемого мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Полигон ТКО «Алексинский карьер» входит в общую программу Подмосковья по реформированию системы управления отходами. На объекте уже введена система активной дегазации: установлены первый факел производительностью 2 тысячи кубометров в час, станция очистки и системы сбора ливневых вод, комплекс контроля и управления размещением отходов.

«Как показало экспертное исследование уже во II квартале 2019 года, наличие неприятного запаха на прилегающей территории не установлено, превышение предельно допустимых концентраций по исследуемым загрязняющим веществам не выявлено», — говорится в сообщении.

В ближайшее время на территории полигона ТКО «Алексинский карьер» планируется введение в эксплуатацию современного комплекса по переработке отходов, что позволит значительно снизить объем захораниваемых отходов.

Правительство Московской области последовательно решает проблему старых мусорных полигонов, большинство из которых накапливались десятилетиями. За последние годы уже закрыто больше половины свалок, из 39 продолжают временно функционировать лишь 15 полигонов, 12 из них к 2030 году будут закрыты, а три полигона будут модернизированы в современные КПО.